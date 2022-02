Spider-Man No Way Home, chi sapeva della presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire?

No Way Home è stato escluso dagli Oscar, o almeno dalla corsa nella categoria più importante, quella che determina il Miglior Film. La pellicola del MCU, però, ha conquistato i fan, e questo sembra essere l'elemento più importante. Ad aiutare è stata sicuramente la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield: ma chi sapeva che ci sarebbero stati sin da subito?

In diverse interviste Andrew Garfield ha parlato delle bugie che ha dovuto raccontare ad amici e colleghi per mesi sulla sua presenza nella pellicola. Una cosa non insolita per la Marvel, che tiene molto a mantenere tutti i dettagli dei suoi film segreti fino all'uscita. Tuttavia sembra che l'attore non abbia rispettato in pieno questa regola, e che qualcuno sapesse effettivamente con un certo anticipo che sarebbe apparso nel film. Ma chi?

Garfield ha rivelato che a sapere sin dal principio sono stati il fratello e i genitori. L'attore di The Amazing Spider-Man, infatti, scottato dal flop del suo secondo film, ha sofferto per molto tempo, e una volta appresa la bella notizia ha voluto subito condividerla con chi ha conosciuto la sua delusione per l'interruzione della collaborazione con la Sony per quanto riguardava lo Spider-Verse. Un piccolo strappo alla regola che sicuramente alla Marvel non sarà dispiaciuto, anche perché sembra che siano stati gli unici a sapere della presenza di Garfield e di Maguire nel film. E, soprattutto, sembra che siano riusciti a mantenere il segreto.