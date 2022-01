Spider-Man No Way Home, chi sono tutte le sagome che sbucano dal Multiverso

Ancora nuovi record per Spider-Man: No Way Home, che supera Titanic al box office. La pellicola ha convinto più o meno tutti, attirando un pubblico di diverso genere al cinema. Tuttavia tanti sono i dubbi nati dopo la visione di No Way Home. Tra i vari ne spicca uno: chi sono le sagome che sbucano dal Multiverso?

Chiariamo bene di cosa parliamo. Se ricordate, dopo la battaglia alla Statua della Libertà, Doctor Strange si trova davanti al difficile compito di risanare le falle venutesi a creare nel Multiverso, evitando che altri personaggi arrivino in questa Linea Temporale da altri universi. Quello che vediamo in questa scena è un celo viola, lacerato da segni di rottura evidenti. Proprio qui vediamo delle figure non ben identificabili: proviamo a vedere di chi si tratta.

Si tratta di altri villain del Multiverso, chiamati ancora una volta ad affrontare Peter. Infatti oltre ai già noti Sinistri Sei, sono tanti i cattivi contro cui Spider-Man si scontra nei fumetti, alcuni dei quali ancora non sono apparsi nella versione live-action come invece hanno potuto fare altri. Su twitter alcuni fan hanno provato a individuare e identificare le varie sagome, tirando fuori qualche nome. Tra i primi ad essere scovati c'è Superior Spider-Man, una versione del personaggio che conosciamo dai fumetti e dentro al quale ha vissuto per un certo periodo Otto Octavius. Ma non è finita qui, perché ci sarebbero anche Scorpion, visto in Homecoming, Kraven il cacciatore, Black Cat, del cui inserimento si parla già da un po' ormai, Rhino, che arriva da The Amazing Spider-Man 2 e Mysterio, che non ha di certo bisogno di presentazioni. E voi, ne avete visti altri?