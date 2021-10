Spider-Man: No Way Home, chi sarà la nemesi principale nel film?

Risale a ormai più di un mese fa l'arrivo del trailer di Spider Man No Way Home, che ci ha svelato il ritorno di alcuni cattivi. Il film includerà infatti diversi villain, ma tutti si chiedono: quale sarà la principale nemesi del personaggio interpretato da Tom Holland in questa pellicola?

I rumor sulla possibile presenza di Venom in Spider-Man No Way Home ultimamente sono cresciuti, e se veri significherebbero l'arrivo di una delle più grande nemesi del nostro protagonista. Tuttavia se ci basiamo solo su quanto visto dal trailer e quanto discusso da insider di fiducia, abbiamo delle informazioni più precise.

Come abbiamo appreso, i tre villain principali saranno Electro (Jamie Foxx), Goblin (Willem Dafoe) e un po' a sorpresa Doctor Octopus (Alfred Molina). Una fonte vicinissima alla Marvel, Daniel Richtman, ha riportato quale, tra i tre, dovrebbe essere il main villain. Si tratta di Goblin, che dovrebbe rappresentare in questo film la grande nemesi di Peter. Certo si tratta di notizie ancora non confermate, ma tutte le indiscrezioni rilasciate sembrano portare proprio in quella direzione.

Tra l'altro non dovrebbero essere questi gli unici cattivi: nel film appariranno anche l'Uomo Sabbia e Lizard, mentre sembra ci sarà anche un villain ancora non rivelato. Ed è qui che torna di moda l'idea di Venom, che sarebbe pronto secondo molti a fare il suo esordio in una pellicola di Spider-Man.

Chissà, lo scopriremo soltanto il 17 Dicembre, quando Spider-Man: No Way Home sarà disponibile in sala. Secondo voi chi sarà la grande nemesi di Peter Parker?