Spider-Man: No Way Home, chi è il miglior Peter Parker? La risposta di Charlie Cox

Spider-Man: No Way Home ha riacceso una discussione vecchia pressoché quanto i cinecomic: chi è il miglior Peter Parker cinematografico? La presenza dei tre arrampicamuri in un solo film ci ha permesso per la prima volta di poterli confrontare senza far ricorso ai vecchi film, ma la scelta è di quelle decisamente ardue.

Ancora più arduo è rispondere a tale domanda se si è coinvolti in prima persona nel progetto: è il caso di Charlie Cox che, dopo aver parlato della scena leakata con il suo Daredevil, si è trovato a dover decretare il suo preferito tra i suoi tre stimatissimi colleghi.

"Non posso rispondere a una domanda del genere, Andrew Garfield è uno dei miei migliori amici. [...] Guarda: Tobey è l'originale. Andrew è uno dei più grandi attori della sua generazione e un mio grandissimo amico. Tom invece ha l'età giusta, capisci cosa intendo? Con tutto il rispetto per i due nonni, la sua energia giovanile, la sua ingenuità e il suo entusiasmo ti fanno dire tipo: 'Ecco! È questo!'. Ma tutti e tre aggiungono qualcosa di incredibile a questo ruolo" è stata la (forse neanche troppo) diplomatica risposta di Cox.

E voi, cosa ne pensate? Quale dei tre Spider-Man è effettivamente il migliore? Fatecelo sapere nei commenti!