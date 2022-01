Spider-Man No Way Home: chi è il più forte tra i Peter di Holland, Garfield e Maguire?

Dopo la mancata conquista dei BAFTA per l'ultimo Spider-Man, No Way Home entra nella screening room degli Oscar. Il film con Tom Holland ha conquistato i fan di tutto il mondo, riunendo la celebre triade di Peter. Ma chi è il più forte tra l'Uomo Ragno di Holland, Maguire e Garfield?

Qui bisogna fare una piccola analisi. Arrivati a No Way Home, infatti, ogni personaggio ha compiuto il proprio percorso nel Multiverso, affrontando un certo numero di villain. Già da questo punto di vista si crea una grande differenza fra i tre. Mentre i Peter di Maguire e di Holland hanno affrontato creature aliene, come Venom e Thanos, non è stato lo stesso per il supereroe interpretato da Garfield, che nei suoi film non ha avuto occasione di sviluppare a pieno il suo potenziale.

Questo sembrerebbe mettere sicuramente i personaggi di Holland e Maguire su un altro piano, ma il secondo vincerebbe la gara anche contro il più recente degli Spider-Man. Infatti la differenza sostanziale è che il Peter di Tobey Maguire produce ragnatele organiche, senza fare uso di dispositivi, cosa che gli dà un vantaggio da diversi punti di vista: dipende solo da sé e questo gli permette spesso di essere più veloce. Lo vediamo proprio in No Way Home, dove in un primo confronto con lo Spider-Man di Garfield lo supera sicuramente in rapidità da questo punto di vista. Inoltre rispetto all'Uomo Ragno di Holland ha una buona dose di esperienza in più, che gli permette di valutare le situazioni e comportarsi in modo meno impulsivo. Ancora una volta lo vediamo nel film, in particolare nel momento del confronto con Goblin.

Cosa ne pensate? Anche secondo voi lo Spider-Man di Tobey Maguire è più forte dei colleghi?