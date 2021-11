Spider-Man: No Way Home, chi ha dato quel pugno a Lizard? Facciamo chiarezza

Ormai lo saprete: anche se nel nuovo trailer di Spiderman No Way Home Tobey Maguire e Andrew Garfield non vengono mostrati, il filmato include diverse 'scene sospette' che farebbero pensare ad una manomissione digitale, e quella del già famoso pugno a Lizard è una di queste.

Facciamo un passo indietro: il villain viene mostrato in più di un'inquadratura durante l'ultimo trailer promozionale pubblicato da Sony Pictures, ma ad attirare l'attenzione dei fan è stato il climax del filmato - e presumibilmente del film - che mostra una battaglia campale tra Lizard, Electro (Jamie Foxx), l'Uomo Sabbia e almeno uno Spider-Man, quello di Tom Holland. Tuttavia, i fan hanno immediatamente notato che una versione internazionale del trailer dura una frazione di secondo in più, e in quella frazione di secondo si vede chiaramente che la testa di Lizard in quella scena di scatto di lato, come se qualcuno o qualcosa lo avesse colpito con un pugno o un calcio.

Questo ci porta ad una domanda: chi è il personaggio che colpisce Lizard e che è stato digitalmente rimosso dal trailer? La speculazione più ovvia riguarda lo Spider-Man di Andrew Garfield, che aveva combattuto proprio Lizard (interpretato da Rhys Ifans) nel suo film di debutto uscito nel 2012. Non è ancora stato confermato ufficialmente che Andrew Garfield comparirà nel film, e come da copione l'attore non perde occasione di negarlo, ma tra i leak delle ultime settimane, i resoconti più che credibili dei principali insider e delle riviste specializzate hollywoodiane e i palesi errori digitali nel trailer di Spiderman, sembrerebbe proprio che No Way Home proporrà ai fan una sorta di versione live-action di quanto visto nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo, nel quale numerose versioni del supereroe arrampica-muri provenienti dalle più disparate realtà parallele univano le forze per contrastare una minaccia comune.

Ma diteci: voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Per altre indagini sul film, inoltre, scoprite questa chiara citazione a Tobey Maguire nel trailer di Spiderman.