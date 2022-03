Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox sulla scena leakata: 'Per fortuna uso poco i social'

Mantenere il riserbo su Spider-Man: No Way Home è stata probabilmente l'impresa più ardua che i Marvel Studios e i protagonisti del film abbiano mai dovuto compiere, al punto che, nonostante un livello di allerta ai massimi storici, qualche piccolo (o forse non troppo) leak è stato prevedibilmente inevitabile.

Uno dei più clamorosi è stato senz'altro quello riguardante il ritorno di Daredevil: a parlarne è stato lo stesso Charlie Cox, che dopo aver svelato i fumetti Marvel letti per prepararsi al ruolo del diavolo di Hell's Kitchen si è detto felice di aver sempre avuto l'abitudine di non prestare particolare attenzione ai social.

"Certe volte entro, magari mi capitano davanti interviste come questa ma sono fortunatamente all'oscuro del fatto che ci sia tutta una discussione su qualcosa che non ho mai... So che c'è stato [il leak], prima che il film uscisse, prima che Spider-Man uscisse, sapevo che ci fossero degli screenshot di quella scena del film. Qualcuno me li ha mandati e io ero tipo oh, wow, è proprio quella scena" sono state le parole dell'attore.

Sfortunatamente, la maggior parte dei fan ha con i social un rapporto ben più ossessivo: in molti, dunque, saranno sicuramente incappati più o meno volontariamente nel clamoroso spoiler. Fughe di notizie a parte, comunque, Spider-Man: No Way Home parte favorito in una particolare categoria dei prossimi Oscar.