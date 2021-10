Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox sul ritorno di Daredevil: 'potrebbe non funzionare'

I rumors e le speculazioni riguardo ad un possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe di Charlie Cox nei panni di Daredevil aumentano progressivamente con l’avvicinarsi dell’uscita del film. L’attore ha detto qualcosa al riguardo anche se è stato, come prevedibile, molto criptico e ha espresso preoccupazione sull'atteso ritorno.

Dopo la diffusione del primo trailer di Spiderman No Way Home, i fan hanno pensato che le mani dell’avvocato di Peter Parker che si intravedono in un frame fossero quelle di Matt Murdock, ma sfortunatamente la versione IMAX del trailer smentisce questa ipotesi.

Intervistato a SiriusXM, Cox ha spiegato che pensa che il ritorno del personaggio sarebbe probabilmente parallelo al modo in cui gli eroi vengono costantemente reinventati negli stessi fumetti.



“Quello che succede nei fumetti è che uno scrittore e un artista si uniscono per la realizzazione di un fumetto. E così faranno 10 numeri, 20 numeri, non so quale sia il numero tipico. E poi c'è una specie di reimmaginazione, e a volte la trama continua, e a volte ricominciano, o tornano indietro nel tempo, fanno cose diverse e reinventano quel personaggio.”

“Quindi, se ci fosse un'opportunità per me di tornare come Daredevil, qualunque cosa sia, immagino che sarebbe una rivisitazione del personaggio e della serie tv. Se mi scegliessero per interpretarlo, ci sarebbe ovviamente degli elementi che rimarrebbero gli stessi. Ma potrebbero anche scegliere un altro attore", ha detto Cox a SiriusXM.

Inoltre, ha aggiunto che spera che qualunque cosa l'MCU scelga di fare non intacchi l'eredità lasciata dalla terza stagione di Daredevil. Cox ha recitato nello show creato da Drew Goddard per tre stagioni dal 2015 al 2018 per un totale di 39 episodi. Netflix ha cancellato Daredevil nel novembre 2018 lasciando i fan del Diavolo di Hell’s Kitchen infuriati.



"Devi stare attento a ciò che desideri", ha proseguito. “Torni e le cose potrebbero non funzionare bene come prima o potrebbe essere passato troppo tempo. Non vuoi contaminare ciò che hai già fatto. Se non dovessimo mai tornare, avrete queste tre grandi stagioni e la nostra terza stagione è stata la più acclamata. Sono tremendamente orgoglioso e grato per quello che abbiamo”.



Secondo voi Cox tornerà mai nei panni di Daredevil? Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti!