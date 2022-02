Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox è di nuovo Matt Murdock nelle foto ufficiali del film

Non è più un segreto ormai che Charlie Cox sia tornato a indossare i panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, il terzo film sull'Uomo Ragno di Tom Holland, e allora godiamoci insieme queste prime foto ufficiali del personaggio.

Sono ormai passati mesi dall'uscita di Spider-Man: No Way Home nelle sale, e anche i muri sanno del ritorno di alcuni volti noti dal Multiverso Marvel, come d'altronde era facile intuire anche viste le premesse del film.

Tuttavia, da un po' di settimane è caduto il silenzio ufficiale sulla presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire nella pellicola, con gli account di produzione, cast e crew che stanno ricondividendo materiali promozionali e simili non considerandolo più uno spoiler, e ora la stessa cosa sta avvenendo con altri personaggi e momenti del film.

In particolare, queste immagini che trovate anche in calce alla notizia sono state tratte da un video sui contenuti speciali dell'edizione home video di Spider-Man: No Way Home, e ci mostrano finalmente il cameo di Matt Murdock nella pellicola, nel momento in cui parla con Peter, Zia May e Happy della situazione legale del ragazzo (e di Happy).

E a voi è piaciuto il cameo di Charlie Cox? Fateci sapere la vostra nei commenti.