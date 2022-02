Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox: 'Abbiamo lasciato qualche secondo per gli applausi'

Di momenti 'Wow!' Spider-Man: No Way Home ce ne ha riservati parecchi: il film con Tom Holland e Zendaya ha dato ai fan Marvel praticamente tutto ciò che questi avevano lasciato intendere di desiderare, compreso il ritorno, seppur per pochi istanti, dell'amatissimo Daredevil di Charlie Cox.

Charlie Cox che, oltre a parlare del suo futuro nei panni di Daredevil, ci ha anche svelato alcuni retroscena sul film di Jon Watts: stando a quanto rivelato dall'attore, ad esempio, al momento della sua comparsa sul grande schermo sarebbero stati previsti alcuni secondi di assoluto silenzio per lasciare il tempo al pubblico in sala di applaudire ed esultare.

"Jon mi disse: 'Ho gestito questo momento in cui appari tu in modo tale che nessuno parli per qualche secondo, perché gli spettatori reagiranno sicuramente alla grande" sono state le parole di Cox, che ha poi svelato anche l'esistenza di un easter-egg poi tagliato sul Daredevil del 2003: "Non penso l'abbiano usato, ma c'era questo piccolo easter-egg in cui [Jon Favreau] dice: 'Sono un po' confuso su come ciò sia accaduto' ["foggy" in inglese, proprio come il personaggio interpretato da Favreau nel Daredevil con Ben Affleck]".

E voi, vi siete accorti del silenzio assoluto sullo schermo dopo il ritorno in scena del nostro Matt Murdock? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, anche Jimmy Kimmel si è indignato per la mancata nomination a Spider-Man: No Way Home.