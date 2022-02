Spider-Man No Way Home, quali erano i cattivi previsti in origine?

Come abbiamo visto, il finale di No Way Home ha introdotto dei villain che potremmo vedere nel futuro del MCU. Dopo il ritorno dei cattivi dai vecchi Spider-Man, adesso siamo pronti a guardare in avanti. Ma sembra che qualcuno avrebbe potuto fare il suo esordio già nell'ultimo film con Holland: ecco quali erano i villain previsti in origine.

La prima è Gatta Nera, ovvero Felicity Jones, presente in The Amazing Spider-Man 2, ma in vesti piuttosto diverse da quelle che potremmo aspettarci. Nel film aveva infatti i capelli neri, un ruolo decisamente marginale e il suo cognome non veniva mai specificato. Adesso molti immaginano Anya Taylor-Joy nei panni di Black Cat, seguendo le voci che la vedrebbero nel ruolo. Si tratta sicuramente di un personaggio che aspettiamo da tanto. Si diceva che avrebbe potuto fare già il suo esordio in No Way Home, ma le voci sono sempre state abbastanza deboli.

Ma non solo lei. Infatti nel film avremmo anche potuto vedere un ritorno di Mysterio, seppur molto vicino alla sua morte, avvenuta nella pellicola precedente, e quello di Rhino. Quest'ultimo in particolare sarebbe arrivato da The Amazing Spider-Man 2, nel cui finale compariva per darci un assaggio di ciò che avremmo dovuto vedere dopo. E che, purtroppo, non abbiamo mai visto.

Si parlava, inoltre, anche di un possibile esordio di Scarabeo, visto brevemente in Civil War, anche se sicuramente era un'opzione meno probabile secondo molti. Molto più concreta era invece la possibilità di vedere Kraven il Cacciatore, che secondo alcune voci, inizialmente era stato pensato come main villain di No Way Home. Tuttavia non è arrivato, e si prepara a raggiungere i nostri schermi in un film in solitaria, dove a interpretarlo sarà Aaron Taylor-Johnson.

Ovviamente si tratta di personaggi che si sarebbero andati ad unire ai cattivi già apparsi nel film. E voi, chi avreste voluto vedere?