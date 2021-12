Spider-Man: No Way Home, il cast commenta tutte le teorie dei fan

Dopo la pubblicazione della scena iniziale di Spider-Man: No Way Home, l’hype continua a crescere e oggi abbiamo modo di mettere gli occhi su del nuovo materiale promozionale.

Si tratta di un’intervista rilasciata su Twitter con il cast di Spider-Man: No Way Home. Nello specifico vediamo Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon commentare alcune delle teorie più popolari dei fan Marvel riguardanti il nuovo film. Nel corso del video, che potete visionare per intero in calce alla notizia, gli attori sono generalmente riusciti ad evitare di fare spoiler o fornire risposte troppo esplicite alle domande dei fan. Da questa intervista ricaviamo comunque un paio di momenti interessanti. Il primo è quando rispondono alla possibilità di vedere Ned trasformarsi in Hobgoblin, infatti inizialmente ci ridono su, ma poco dopo ci fanno intuire che, ad un certo punto del film, Ned potrebbe effettivamente svelare un lato oscuro del suo personaggio. Sopratutto però è interessante la loro reazione alla teoria, che vede il Matt Murdock di Charlie Cox all’interno di Spider-Man: No Way Home, in particolare come avvocato di Peter Parker. Infatti, a questa eventualità Batalon e Holland hanno risposto con un molto vago “Non lo so”, che porterà sicuramente i fan a speculare ulteriormente sulla possibile partecipazione di Charlie Cox al film.

Rimanendo in tema Spider-Man, è interessante la recente teoria di un fan, che spiega come sia sopravvissuto Doc Ock alla fine di Spider-Man 2.