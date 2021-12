Spider-Man: No Way Home, caos biglietti e rimborsi: il punto sulla situazione

Mai, nella storia del cinema, si era registrata una situazione simile a quella verificatasi per le prevendite di Spider-Man: No Way Home. Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe ha generato un'hype con pochi precedenti, al punto da mandare letteralmente in tilt il sistema quando i biglietti sono stati resi disponibili per l'acquisto.

Spider-Man: No Way Home ha battuto il record di prevendite in Italia, vendendo qualcosa come più di 50.000 biglietti in meno di 24 ore: una richiesta che ha fatto praticamente collassare i siti delle più grandi catene presenti nel nostro Paese, da UCI a The Space. Ma qual è la situazione che si presenta a noi in queste ore?

Nel nuovo video pubblicato sul nostro canale YouTube proviamo a fare il punto del caos biglietti: è possibile prenotare il proprio posto in sala per Spider-Man: No Way Home sui siti delle principali catene? Come muoversi per essere rimborsati nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento senza però ricevere i propri biglietti? C'è ancora speranza di accaparrarsi un posto per la prima? Per trovare risposta a tutte queste domande non vi resta che aprire il video che troverete in quest'articolo.

E voi, siete riusciti ad acquistare il vostro biglietto o avete preferito attendere che le acque si calmassero? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando a parlare del film, intanto, una nuova promo art di Spider-Man: No Way Home potrebbe aver anticipato il ritorno di Tobey Maguire.