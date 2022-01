Spider-Man: No Way Home candidato ufficialmente da Sony nella categoria Miglior Film

Dopo le numerose candidature ottenute qualche anno fa da Black Panther, il discorso dei Premi Oscar non è più un tabù ormai per i film della Marvel e adesso Sony Pictures ha ufficialmente dato il via alla sua campagna promozionale per sponsorizzare le candidature di Spider-Man: No Way Home alla prossima edizione della cerimonia di premiazione.

Grazie ad alcuni fan in rete possiamo vedere uno dei celebri poster targati con la scritta "For Your Consideration" che vengono mandati a tutti i membri dell'Academy che poi deciderà la shortlist finale dei titoli che riceveranno le varie nomination ai Premi Oscar. In calce alla news potete visualizzare quella relativa alla categoria Miglior film, segno che Sony sta decisamente puntando più in alto possibile per il film di Jon Watts, che ha dalla sua parte il fatto di essere stato il maggior incasso del 2021 con oltre 1 miliardo di dollari racimolati in un periodo che deve ancora fare i conti con la pandemia di coronavirus. La pellicola verrà proposta da Sony per tutte le categorie disponibili.

Con un risultato del genere è difficile che l'Academy non lo tenga in considerazione almeno per qualche categoria importante, al di là di quelle tecniche che dovrebbero ricevere facilmente una candidatura agli Oscar. La 94a cerimonia degli Academy Awards, presentata dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences si svolgerà al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles, il 27 marzo 2022.

SpiderMan No Way Home è il quinto Marvel più visto di sempre. Stando agli ultimi dati a nostra disposizione, il film ha guadagnato 1,37 miliardi di dollari in giro per il mondo, diventando così la pellicola Sony ad aver incassato di più in assoluto. Questi straordinari risultati ottenuti al box office in giro per il mondo non tengono conto degli incassi cinesi che, sicuramente permetteranno alla pellicola di superare il miliardo e mezzo di guadagni.