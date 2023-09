Spider-Man: No Way Home, il cameo di Avvoltoio in questa scena eliminata inedita

Spider-Man: No Way Home è stato sicuramente un vero e proprio film evento. Non solo avremmo visto su schermo il ritorno di personaggi iconici di Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Fox, ma si sapeva benissimo che sarebbe stata anche l'occasione di vedere per la prima volta insieme i tre arrampica muri cinematografici.

Il risultato di tutti questi elementi era inevitabile, Spider-Man. No Way Home è risultato essere uno dei più grandi successi al botteghino, nonostante poi sia uscito in un periodo non esattamente roseo per le sale cinematografiche di tutto il mondo.

Sicuramente ha aiutato quella inguaribile nostalgia che molti appassionati hanno provato nel rivedere su schermo gli Spider-Man di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, per il quale poi si spera ancora di vedere un fantomatico terzo film a lui dedicato, per chiudere degnamente il suo percorso.

Ma ciò che non sapevamo era che anche l'avvoltoio di Michael Keaton sarebbe dovuto essere della partita, a rivelarcelo è stato il concept artist Phil Saunders, che su Instagram ha pubblicato una illustrazione inedita.

"In un progetto di quella complessità, la sceneggiatura subì molti cambiamenti", ha scritto Saunders in un post instagram di ArtStation.

"Una prima versione immaginava Spider-Man avvalersi di un vecchio nemico per riabilitare gli altri nemici provenienti dal multiverso. Penso sia stato molto divertente cercare di catturare gli atteggiamenti di questi incredibili attori". Il concept potete trovarlo in calce a questa notizia.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home. Oltretutto, sapevate che esiste un look alternativo per Electro di Jamie Foxx?