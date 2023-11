Spider-Man: No Way Home è brutto? I fan sembrano averlo rivalutato in negativo

Nonostante i numerosi buchi di trama in Spider-Man: No Way Home, il film è stato ben accolto dalla critica, con un incasso stratosferico di un miliardo e novecento milioni di dollari; a distanza di due anni dal debutto in sala, però, molti fan hanno iniziato a rivalutare la pellicola in negativo a causa di un contenuto social.

Ci riferiamo al post pubblicato su Twitter/X dall'utente PunishedBenn, che raffigura quattro immagini del film Marvel. "Ho visto No Way Home insieme alla mia ragazza" scrive, "e non ho dubbi: è il film più brutto mai realizzato". Potete trovare il post in calce alla notizia.

Molte persone hanno appoggiato il suo punto di vista, additando il design dei personaggi, la terribile CGI e i fin troppo frequenti green screen. "È terribile come quel ragazzino fluttuante in Thor 4", oppure come "uno spot pubblicitario di un'auto Suzuki", aggiunge PunishedBenn. "No, non mi riferisco alla preponderanza del multiverso: hai 200 milioni di dollari a disposizione, non ci sono scuse per trasformare il film in una merda di cane e riprendere Tobey e Andrews in modo così squallido".

Non tutti, però, sono d'accordo. "Sul lato visivo puoi avere ragione" ribatte Eren Mirza-Tolouee, "ma è la storia che ha entusiasmato gli appassionati, senza contare il fanservice". Peccato che i detrattori considerino quest'ultimo come un difetto...

E voi cosa ne pensate? Il film è davvero tanto pessimo, oppure merita il successo critico ed economico che ha riscosso? Fatecelo sapere nei commenti! Inoltre, non perdetevi la nostra (spoiler) positivissima recensione di Spider-Man: No Way Home.