Spider-Man: No Way Home, il bluray includerà '20 minuti aggiuntivi' con Peter 2 e 3

L'annuncio dell'edizione home video di Spiderman No Way Home ha fatto scattare sull'attenti i fan dell'Uomo Ragno, che non vedono l'ora di poter tornare nel Multiverso orchestrato dalla Sony Pictures e dai Marvel Studios.

A tal proposito, gli appassionati saranno contenti di scoprire che la versione home-video di Spider-Man: No Way Home includerà venti minuti aggiuntivi con Tobey Maguire e Andrew Garfield: nello specifico, in queste ore la Sony ha anticipato qualche dettaglio in più sui contenuti speciali dell'edizione del film, tra i quali spicca una featurette di "80 minuti di divertimento dietro le quinte" e soprattutto "20 minuti" di filmati con i cosiddetti "Peter 2" e "Peter 3", interpretati dagli ex protagonisti delle precedenti saghe di Spider-Man. Anche se è improbabile che si tratti di venti minuti di scene eliminate dal film (ma non si sa mai), la featurette offrirà tante nuove immagini di Andrew Garfield e Tobey Maguire, notizia che sicuramente sarà accolta a braccia aperte dai fan.

Inoltre, spazio anche per una featurette dedicata agli easter-egg nascosti in Spider-Man: No Way Home, un'altra agli outtakes e persino un dietro le quinte con Kevin Feige che racconta del casting di Maguire e Garfield.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà nelle vetrine digitali il 22 marzo e in versione fisica 4K Ultra HD e Blu-ray dal 12 aprile. Per altri approfondimenti, ecco scoprite la storia della nascita del famoso meme del doppio Uomo Ragno.