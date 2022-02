Spider-Man No Way Home, il bluray avrà scene aggiuntive con Maguire, Garfield e Daredevil!

Nel futuro di Tom Holland Andrew Garfield e Tobey Maguire potrebbero esserci altri crossover a base di Spider-Man, ma prima ci sarà l'home-video di No Way Home, il nuovo cinecomic della Sony Pictures co-prodotto con i Marvel Studios.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, Spider-Man: No Way versione blu-ray includerà 100 minuti di nuovi contenuti, compresa una scena eliminata con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire: intitolata "The Spideys Hangout", la clip durerebbe più di 4 minuti, in base alla lista dei contenuti extra segnalati dall'utente Twitter @5150Aamrit.

Inoltre, tra le altre voci nell'elenco spicca una nuova scena col Matt Murdock di Charlie Cox, intitolata "Happy's Very Good Lawyer": in precedenza, gli autori di Spider-man: No Way Home avevano parlato dell'esistenza di una scena eliminata che coinvolgeva l'avvocato cieco, tagliata dal film per questioni di montaggio. Infine, tre le novità segnaliamo anche alcuni dietro le quinte dedicati alla riunione delle tre versioni live-action di Spider-Man, incluso un pannel con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. La stessa cosa accadrà con i villain e i rispettivi attori che sono tornati ad interpretarli, nonché una featurette dedicata agli "easter-egg di realtà alternative".

Ricordiamo che Spiderman No Way Home è in campagna promozionale per gli Oscar 2022, dove spera di ottenere una nomination a Miglior film. Le candidature degli Academy Awards saranno annunciate l'8 febbraio, dunque rimanete sintonizzati!