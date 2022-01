Spider-Man: No Way Home meglio di Black Panther: è il quinto film MCU più visto di sempre!

Spider-Man: No Way Home è tra i film più redditizi di sempre e ora, il terzo capitolo della saga con Tom Holland si appresta a scalare anche la classifica interna del MCU. Gli incassi degli ultimi giorni, gli hanno permesso di superare addirittura Black Panther, diventando così il quinto film più visto dell'amatissimo franchise di supereroi.

Stando agli ultimi dati a nostra disposizione, Spider-Man: No Way Home ha guadagnato 1,37 miliardi di dollari in giro per il mondo, diventando così la pellicola Sony ad aver incassato di più in assoluto. Questi straordinari risultati ottenuti al box office in giro per il mondo non tengono conto degli incassi cinesi che, sicuramente permetteranno alla pellicola di superare il miliardo e mezzo di guadagni.

Spider-Man: No Way Home è riuscito nell'epica impresa di riportare massicciamente il pubblico al cinema, nonostante il momento difficile dovuto alla pandemia di Coronavirus. Secondo gli addetti ai lavori, il film che riporta in auge alcuni tra i villain più amati dell'Uomo Ragno, avrebbe potuto addirittura guadagnare più di 2 miliardi di dollari senza le restrizioni vigenti in molte parti del mondo.



Gli incassi di Avengers: Endgame sono ancora distanti ma, possiamo dire senza ombra di dubbio Spider-Man: No Way Home è il cinecomic più emozionante di sempre. Staremo a vedere cosa accadrà al box office nei prossimi giorni e naturalmente se questo film riuscirà a scalare ulteriormente la classifica interna del MCU. I guadagni di Avengers: Age of Ultron non sono poi così lontani.