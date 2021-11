Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch: 'Sono ancora stordito'

Mentre Sony da la caccia alla talpa che nelle scorse ore ha fatto circolare le nuove foto leak di Spiderman No Way Home, l'attore Benedict Cumberbatch ha rilasciato un'intervista promozionale per il prossimo attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

"Per tutto il tempo su quel set ho dovuto continuamente darmi dei pizzicotti, e ho ancora le vertigini. Sono ancora stordito. Non ho mai superato il fatto di poter lavorare al fianco di Spider-Man. È una cosa piuttosto bella, devo ammetterlo. Dai tutto te stesso, ti impegni, è una cosa fuori di testa. Credo sia qualcosa di molto divertente e inebriante, e questi film dovrebbero essere celebrati per quello che sono. Ovvero, terribilmente divertenti".

In Spider-Man: No Way Home, per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere si ritrova pubblicamente smascherato e non più in grado di separare la normale vita di Peter Parker da quella del supereroe. Quando chiede aiuto al Dottor Strange per rimediare a questa situazione tramite la magia la posta in gioco diventerà ancora più alta, costringendolo a scoprire cosa significa veramente essere Spider-Man. Il film vedrà nel cast anche Zendaya come MJ, Jacob Batalon come Ned Leeds, Marisa Tomei come zia May, J.B. Smoove come Julius Dell, Tony Revolori come Flash Thompson, Angourie Rice come Betty Brant e Hannibal Buress come Coach Wilson, con Jamie Foxx che riprenderà il ruolo di Electro da The Amazing Spider-Man 2, Alfred Molina quello di Doctor Octopus da Spider-Man 2 e Willem Dafoe quello di Goblin dal primo Spider-Man. Senza contare, ovviamente, i 'rumoreggiati' ritorni di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Charlie Cox, nei panni rispettivamente di Peter Parker, Peter Parker e Matt Murdock.

Nel frattempo, Benedict Cumberbatch ha parlato anche di Doctor Strange 2 dicendosi 'spaventato' per l'inevitabile confronto col primo episodio della saga stand-alone dedicata allo Stregone Supremo.