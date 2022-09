Spider-Man No Way Home batte Top Gun Maverick e torna primo al box office USA!

Come prevedibile, in un week-end del Labor Day abbastanza spento in Nord-America a causa dell'assenza di nuove uscite, Spiderman No Way Home e Top Gun Maverick hanno dominato la classifica degli incassi posizionandosi rispettivamente primo e secondo.

La nuova versione del cinecomix Sony Pictures co-prodotto con i Marvel Studios, intitolata "More Fun Stuff Version" e 'allungata' con 11 minuti di scene inedite, inclusa una nuova scena post credit dedicata a Peter Parker e agli effetti dell'incantesimo di Doctor Strange, ha incassato 6 milioni di dollari su tre giorni che diventeranno 7,6 milioni di dollari contando anche il quarto giorno, domani lunedì 5 settembre, conteggiato nel week-end festivo lungo per le celebrazioni del Labor Day. A fronte di queste nuove cifre, il totale nazionale di Spider-Man No Way Home dovrebbe raggiungere gli 812 milioni di dollari, facendo scendere a circa novanta milioni l'obiettivo di incasso da raggiungere nei prossimi giorni per spingere il totale mondiale oltre i due miliardi (a livello globale il film con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire è attualmente a quota 1,9 miliardi di dollari, e potrebbe riuscire nell'impresa di diventare il sesto film della storia a superare i 2 miliardi considerando che la More Fun Stuff Version sarà distribuita in tutto il mondo).

Tom Cruise e Top Gun: Maverick però tengono testa al supereroe Marvel, con $5,5 milioni in tre giorni e $7 milioni in quattro, un risultato che spinge il totale nazionale oltre il tetto dei $700 milioni: nei giorni scorsi Top Gun Maverick è entrato nella top12 all time dei migliori incassi della storia del cinema, e insieme a Spider-Man: No Way Home rappresenta il più grande successo commerciale al box office dai tempi di Avengers: Endgame.

La top 3 è chiusa da Bullet Train, secondo film Sony della classifica, e DC League of Super-Pets di Warner Bros., entrambi a 5,4 milioni di dollari su 3 giorni: comprendendo anche il quarto giorno del week-end, però, l'action con Brad Pitt dovrebbe riuscire a spuntarla e a spingersi a quota 6,8 milioni di dollari, portando il totale nazionale a $87 milioni.

Tuttavia l'industria USA non festeggia: rispetto all'anno scorso, e nonostante il National Cinema Day che ha abbassato il costo del biglietto a tre dollari, si è infatti registrato un calo del 55% negli incassi totali nel weekend del Labor Day; basti pensare infatti che se a Spider-Man: No Way Home basteranno appena 7,6 milioni per guadagnarsi il primo posto, l'anno scorso in questo stesso periodo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli conquistava 94,6 milioni di dollari, siglando il record per il miglior debutto nel week-end del Labor Day.

L'ennesima dimostrazione, per alcuni analisti, che non sono gli sconti a portare gli appassionati nelle sale, ma i film.