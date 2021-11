Spider-Man No Way Home, avvistati i primi poster per la città in Australia!

Mentre tutti si chiedono quando potrebbe uscire il nuovo trailer di Spider Man No Way Home, ecco che vengono avvistati in pubblico i primi poster del film. In questi vediamo Spider-Man (Tom Holland) e Doctor Octopus (Alfred Molina), che nella pellicola si scontreranno ancora una volta. In fondo all'articolo potrete dargli un'occhiata.

La foto è stata scattata da un fan, e ritrae il fianco di un bus nella città di Melbourne (Australia), sul quale è appunto visibile il poster del film. Si tratta di una visuale particolare, che offre una flessione della realtà in stile Inception e un Spider-Man che vede le braccia di Doctor Octopus, e dunque la minaccia, avvicinarsi.

Il presidente del marketing dei Walt Disney Studios, Asad Ayaz, ha confermato che Sony Pictures sta "gestendo in modo assoluto il marketing per Spider-Man". Sony distribuisce e co-produce con la Disney, che ha offerto il 25% del budget. La Marvel, pur accertandosi delle tempistiche di rilascio del materiale, e lavorando dunque a stretto contatto con la casa di distribuzione, non sta lavorando attivamente alla campagna, e lascia che la strategia e la pubblicazione dei contenuti sia gestita interamente dalla Sony.

Adesso, mentre attendiamo altre notizie, possiamo tornare a goderci il primo trailer di Spider Man No Way Home, nella speranza che il prossimo arrivi presto.