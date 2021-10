Spider-Man: No Way Home sarà l'Avengers: Endgame di Peter Parker: parola di Jon Watts!

Tom Holland aveva già anticipato ai fan che Spiderman No Way Home sarà la fine della trilogia iniziata con Spider-Man: Homecoming, e adesso il regista Jon Watts ha rincarato la dose paragonando il suo nuovo ad Avengers: Endgame.

In una nuova intervista esclusiva concessa ad Empire, rivista che ha pubblicato anche le nuove foto di Spiderman No Way Home, Jon Watts ha dichiarato: "Con questo film abbiamo sicuramente provato di essere molto più ambiziosi che in passato ... chiamatelo 'Spider-Man: Endgame'". Un soprannome del genere per No Way Home non può che far tremare le ginocchia dei fan, che già nutrono delle aspettative altissime per le dimensioni e la portata del terzo capitolo della saga stand-alone interpretata da Tom Holland. Inoltre, le parole di Jon Watts sembrano stuzzicare ancora una volta le teorie sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield: considerando che Avengers: Endgame è stato un progetto incredibilmente ambizioso, il cui obiettivo era quello di legare insieme così tante storie e personaggi e allo stesso tempo concluderne diverse, un paragone con quel film sembra mettere No Way Home su una traiettoria simile.

Ricordiamo che, in base ai vari leak degli scorsi mesi e le numerose voci di corridoio, in Spider-Man: No Way Home Peter si incontrerà con i precedenti Spider-Man cinematografici e insieme il trio di ragni affronterà una squadra di Sinistri Sei del Multiverso: tra i villain del film, oltre al già presentato ufficialmente Doctor Octopus di Alfred Molina, anche l'Elettro di Jamie Foxx e il Green Goblin di Willem Dafoe.

Spider-Man: No Way Home uscirà nei cinema il 17 dicembre 2021.