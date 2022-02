Spider-Man: No Way Home, gli autori su Venom nell'MCU:'La porta è aperta per il futuro'

Spider-Man: No Way Home continua a mietere successi nelle sale in cui è ancora proiettato, facendosi largo prepotentemente tra i film più importanti e apprezzati del Marvel Cinematic Universe. L'opera di Jon Watts riserva diverse sorprese e sequenze davvero inaspettate, che hanno colto di sorpresa anche i fan.

Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto Spider-Man: No Way Home, terzo film su Peter Parker/Spider-Man interpretato da Tom Holland anche in Homecoming e Far From Home. Nel frattempo potete recuperare la recensione di Spider-Man: No Way Home sul nostro sito.



Una delle sorprese più inaspettate è l'apparizione di Eddie Brock/Venom nelle scene post-credit del film. Ne hanno parlato di recente Erik Sommers e Chris McKenna, i due autori della sceneggiatura di No Way Home, in relazione ad una possibile presenza di Venom nell'MCU. Nella scena si vede infatti Eddie Brock al bancone di un bar e dopo aver lasciato il locale si vede un pezzo del suo simbionte rimasto nel locale.



Sommers ricorda questo dettaglio:"Lascia la porta aperta alle possibilità. [...] Consente soltanto alcune possibilità eccitanti in futuro".

Un futuro nell'MCU per Venom?:"Non ne ho idea" ha dichiarato McKenna "Questa cosa è al di sopra di noi. Siamo parte di un universo più grande, di cui non siamo gli dèi, siamo solo mortali".



Chissà se Eddie Brock si aggiungerà al già ricco gruppo di personaggi che abita il Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo in No Way Home sono tornati, tra gli altri, Willem Dafoe nei panni di Green Goblin e Alfred Molina nei panni di Dott. Octopus.