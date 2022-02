Spider-Man: No Way Home, gli autori sulla scena eliminata con Mysterio!

Nel corso di un'ospitata all'IGN Fan Fest, i due sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home, Erik Sommers e Chris McKenna, hanno avuto modo di discutere parecchio di alcuni segreti del film Marvel con Tom Holland, e tra gli altri argomenti si è parlato pure della mancata partecipazione di Mysterio, personaggio impersonato da Jake Gyllenhaal.

Come sappiamo, Mysterio sarebbe dovuto tornare in No Way Home, ma la scena è stata eliminata dalla sceneggiatura all'ultimo momento e quello che rimane è solo qualche concept art relativo al suo ritorno dal mondo dei morti (si trattava con ogni probabilità di una sua variante proveniente da un altro universo). Questo è il bello del Multiverso, come hanno spiegato i due sceneggiatori:

"Ormai abbiamo lavorato ad alcuni di questi film e il livello dei concept art che producono è incredibile. Esclami sempre: 'Wow, qualcuno ha pensato anche a questo e adesso sarà parte del set'. Quindi quando all'epoca non sapevamo ancora come il film sarebbe diventato, abbiamo pesato ogni genere di idea; abbiamo a che fare con il Multiverso, quindi hanno cominciato a circolare un sacco di idee. Artisti brillanti hanno portato le loro prendendo ispirazione dal regista, dai produttori, e realizzando un lavoro incredibile", ha dichiarato McKenna, che infine ha aggiunto: "So bene di cosa state parlando, ma dirò solo che quando si apre il Multiverso si intavolano un sacco di conversazioni dove tutto può accadere".

Chissà come avrebbe inciso sugli eventi la presenza di Mysterio anche dopo quanto accaduto nel precedente film. Ma dopotutto, sono state tante le versioni della sceneggiatura di Spider-Man: No Way Home che si sono susseguite prima di arrivare a quella definitiva, e Mysterio non è l'unico personaggio che non è riuscito ad arrivarci.

Intanto, gli autori hanno parlato anche delle possibili conseguenze del finale di SpiderMan No Way Home.

