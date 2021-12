Spider-Man: No Way Home, gli autori rivelano: 'Tagliate una marea di scene bellissime'

Spiderman No Way Home ha stabilito un nuovo record su Rotten Tomatoes, ma nel frattempo gli autori della sceneggiatura del nuovo film Marvel hanno parlato per la prima volta delle scene tagliate dal montaggio finale.

In una recente intervista promozionale con DiscussingFilm, il co-sceneggiatore di Spider-Man: No Way Home Erik Sommers ha spiegato l'approccio alla scrittura del film, che ha cercato di bilanciare un'evoluzione costante - dettata dal cast in eterna espansione - al desiderio di raccontare una storia esclusivamente Peter Parker-centrica.

"Alla fine della fiera, è un film di Spider-Man: devi raccontare la storia di Peter Parker e tutto deve essere al servizio del suo viaggio", ha spiegato Sommers. "Quindi sono state prese molte decisioni dolorose, sapete, in fase di lavorazione. Ci sarebbe piaciuto fare questo, o fare quello, vedere quei cattivi fare quest'altro e così via. Ma ogni scena doveva servire al viaggio di Peter, e allo stesso tempo doveva far muovere la trama. Ci sono stati sicuramente una marea di quelli che noi chiamiamo affettuosamente 'piccoli tesori segreti': quelle piccole scene significative che da scrittore ami davvero tanto, ma che a volte devi sacrificare per il bene del film."

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Voglio dire, scrivere questo film è stata una prova di equilibrio, perché adoriamo i film precedenti, quelli di Sam Raimi e di Marc Webb, e volevamo rendere loro il giusto omaggio. Ma non vuoi fare una cosa tanto per farla, sarebbe pigro e ad un certo punto apparirebbe anche come falsa. Devi solo concentrarti sul raccontare la storia di Peter Parker, e poi sperare di trovare l'opportunità giusta per inserire quelle scene che sai che faranno impazzire il pubblico."

