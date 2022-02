Spider-Man: No Way Home, gli autori su quel gigantesco buco di trama del film

Nel corso dell'IGN Fan Fest, gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home hanno potuto scambiare due chiacchiere con i giornalisti e tornare a parlare dei temi più importanti e dei segreti nascosti dell'ultimo film Marvel con Tom Holland. In particolare, Erik Sommers e Chris McKenna si sono soffermati sugli effetti del finale sul futuro del MCU.

Nel dettaglio, i due sceneggiatori sono stati interrogati circa le conseguenze dell'incantesimo di Doctor Strange che alla fine di No Way Home cancella la memoria a tutti dell'identità di Peter Parker, lasciando il nostro protagonista solo e in balia di se stesso. Sebbene sia Sommers che McKenna conoscano già la risposta a questa domanda, hanno dichiarato che non la sveleranno tanto presto.

"Ne abbiamo discusso parecchio, non possiamo rivelare troppo ma sappiate che ne abbiamo parlato per parecchio tempo e ci sono state diverse discussioni. E dirò solo che rispondere alla questione alla fine del film sarebbe stato un po' troppo, perché c'erano già state parecchie spiegazione nel film a quel punto. Quindi speravo fosse uno di quei dettagli in grado di creare un ponte troppo lungo da poter affrontare già in questo film. Ma abbiamo le nostre opinioni e le risposte", ha dichiarato McKenna.

"Abbiamo discusso molto: sarà una cosa tipo Ritorno al futuro? Le persone scompariranno dalle sue foto? Anche gli oggetti fisici scompariranno? Tutte queste cose. E come ha detto Chris abbiamo deciso che ci sarebbe voluto troppo per rispondere a queste cose nel film, avrebbe distratto da tutta l'emozione principale", ha aggiunto Sommers.

McKenna ha quindi concluso: "Credeteci, abbiamo le risposte. Non credo ci sia permesso rivelarle, ma le abbiamo".

