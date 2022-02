Spider-Man No Way Home, gli autori conoscono il futuro di Tobey Maguire e Andrew Garfield!

Nel corso di una recente intervista promozionale, gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home hanno rivelato di aver discusso le influenze che il finale del film avrebbe avuto sugli universi alternativi abitati dai Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Come ormai saprete il film Marvel Cinematic Universe connette tre franchise separati che rappresentano tre diverse generazioni di fan Marvel, con i personaggio della saga di Sam Raimi con Tobey Maguire (a proposito, leggete cosa ha detto Tobey Maguire sul futuro del suo Spiderman) e quelli della saga di Marc Webb con Andrew Garfield che si ritrovano catapultati nel MCU di Tom Holland. E proprio per via della complessità pianificazione richiesta per riuscire a legare questi tre franchise, gli sceneggiatori di No Way Home Erik Sommers e Chris McKenna hanno lavorato anche 'sul futuro' dei personaggi, al fine di strutturare i loro archi narrativi il più dettagliatamente possibile.

"Credetemi, ne abbiamo parlato: abbiamo diverse idee sugli effetti del finale del film negli altri universi, le abbiamo partorite nel caso in cui ci fosse stato il tempo per mostrarle", ha recentemente dichiarato Sommers a IGN. Ha aggiunto: "Chris e io siamo stati tentati di, sapete, lasciare qualche indizio a tal proposito: 'Cosa accadrebbe se questo personaggio tornasse nel suo mondo e scoprisse che alcune cose sono cambiate a causa degli eventi del film?' Pensavamo che sarebbe stato divertente, ma alla fine della fiera non volevamo distrarre il pubblico dalle emozioni di ciò che stava succedendo al nostro Peter Parker".

