Spider-Man: No Way Home, quale degli attori indossava dei glutei finti?

Mentre è in arrivo il Blu-ray di No Way Home, Tom Holland accusa una delle sue co-star di aver indossato un sedere finto sotto la tuta da Spider-Man. "Vi darò uno spoiler e non dirò chi, ma uno di noi ha dei glutei finti nella tuta", ha detto Holland. "Potete capirlo da soli. Ricordo che sul set pensavo, 'Wow... oh aspetta, non è reale!'."

La divertente rivelazione di Holland ha ovviamente scatenato il web, facendo arrivare le voci anche a un altro dei tre Spider-Man: Andrew Garfield. L'attore è stato infatti intervistato da Entertainment Tonight, negando di essere il "colpevole". "Ne ho sentito parlare. Non ho idea [di chi indossasse il sedere finto]". Non sono io, quindi non saprei [chi sia]. Non voglio [accusare nessuno]. Non lo so", ha detto Garfield. "Credevo che i sederi di tutti fossero i loro sederi! Non credo che sia Tobey. Ho visto il sedere di Tobey - e devo dire che Tobey è tornato."

Ovviamente questa dichiarazione ha spostato i riflettori su Holland, che però non sembra proprio aver bisogno di un aiutino del genere. Tuttavia il supervisore degli effetti visivi di Digital Domain Scott Edelstein ha recentemente dichiarato che il corpo di Holland dal collo in giù è "completamente in CG" per metà del film. Questo perché si era girato con il costume nero e rosso, ma verso metà pellicola Peter prende la nanotecnologia, e quella tuta non era dunque corretta. E quindi è per questo che si è deciso di ricreare il suo corpo in CG. Certo, però, questo non ha nulla a che vedere con una "protesi al sedere". Secondo voi di chi si tratterà?

Fatecelo sapere nei commenti. Intanto Tom Holland è tornato a Roma a trovare Zendaya, che è attualmente nel nostro Paese.