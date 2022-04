Spider-Man: No Way Home, attenzione: il bluray non include neanche una scena eliminata?

L'attesissima versione home video di Spiderman No Way Home dei Marvel Studios è uscita il 4 aprile nel Regno Unito, ma secondo quanto riportato non include nessuna scena eliminata del film.

A segnalarlo per primo è stato il portale Chatter Box Film, che ha dichiarato che negli 82 minuti di materiale inedito ed extra inclusi nell'edizione bluray del film non c'è traccia le scene cancellate o estese per il nuovo film di Spider-Man. La segnalazione va in contrasto con dei precedenti report uscito a febbraio 2022, secondo i quali l'edizione bluray avrebbe incluso cinque scene eliminate intitolate "Interrogation Scene Extended", "Peter Day at Midtown High", "Undercroft Montage", "Happy's Very Good Lawyer" e "The Spideys Hang Out".

Non è chiaro, al momento, se le scene eliminate saranno escluse anche dall'uscita del 12 aprile, quando il film sarà disponibile negli Stati Uniti (e anche in Italia). ​​12 aprile. Tuttavia, è stato riferito che la versione 4K Ultra HD/Blu-ray di No Way Home presenterà contenuti aggiuntivi esclusivi: che le scene eliminate spunteranno in questa edizione del film? Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Spiderman No Way Home è in arrivo su Sky, dove sarà disponibile per tutti gli abbonati anche on demand e in streaming su NOW.