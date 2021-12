Spider-Man: No Way Home, un nuovo artwork ufficiale svela il ritorno di Tobey Maguire?

Ancora pochi giorni e l'interrogativo che tormenta i fan Marvel da almeno un anno troverà risposta: in Spider-Man: No Way Home rivedremo finalmente i Peter Parker di Tobey Maguire ed Andrew Garfield? Marvel sembra intenzionata a tenere la bocca chiusa al riguardo fino all'ultimo istante, ma qualcosa ha attirato la nostra attenzione in queste ore.

Mentre J.K. Simmons ricorda l'addio alla saga di Sam Raimi, infatti, una nuova promo art ci ricorda (nel caso in cui ce ne fosse bisogno) l'uscita del nuovo film targato Marvel Cinematic Universe il prossimo 15 dicembre: nell'artwork, però, è presente un dettaglio che non poteva non suscitare una certa curiosità da parte dei fan.

L'immagine ritrae infatti una versione animata di Spider-Man impegnata in un combattimento con Electro: impossibile, però, non notare come il nostro Peter Parker goda in questo caso dell'aiuto di un altro Spider-Man non meglio identificato! Che si tratti della prima, vera conferma del tanto agognato ritorno di Tobey Maguire? Per scoprirlo non resta che attendere i pochi giorni che ci separano dall'uscita del film.

Cosa ne pensate? Credete che alla fine Maguire e Garfield salteranno fuori? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche ora fa, intanto, Tom Holland ha chiarito la sua posizione sul futuro del suo Spider-Man.