Spider-Man No Way Home, in arrivo il volume da collezione The Official Movie Special

È in arrivo Spider Man No Way Home: The Official Movie Special, volume da collezione edito da Titan che contiene interviste con Tom Hollan (Peter Parker), Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), i "precedenti" uomini ragno Tobey Maguire e Andrew Garfield e tanti altri.

Lo staff di Titan è stato così gentile da inviare un estratto a ComicBookMovie (CBM), celebre sito di notizie cinematografiche. Quando l'intervistatore domanda "Il film vede Peter Parker affrontare la sua più grande sfida, vero?", le risposte sono tra le più variegate: per Chris McKenna ed Erik Sommers (sceneggiatori del film), Peter Parker "è un personaggio pieno di speranza e ottimismo", perché "pensa di poter superare ogni difficoltà e di resistere alla tempesta. Ma potrebbe sbagliarsi!" Basti pensare ai tragici eventi dell'ultimo capitolo – al riguardo, sapevi che QUELLA morte in Spider-Man: No Way Home è cambiata a causa del Covid?

Segue un'altra domanda: "È difficile rimanere fedeli allo spirito della storia di Spider-Man aggiungendo colpi di scena alla formula prestabilita?". McKenna ricorda che "Jon Watts, il regista, dice sempre di attenersi al livello base del MCU, con Peter che avrà i suoi compiti, le complicazioni con i compagni di classe e i problemi adolescenziali, pur combattendo per farsi strada nell'universo Marvel"; per Sommers, invece, "è sempre una grande sfida prendere qualcosa dal materiale originale – dalla durata di anni e anni, se non do decenni – e portarla sullo schermo, cercando di renderlo fresco, interessante e rispettoso nei confronti del prodotto iniziale", per poi aggiungere: "A tutti piace il materiale originale. E tutti coloro che partecipano a questo progetto, da Amy [Pascal] a Jon, sono grandi fan della Marvel. E siamo più che disposti a guardare i personaggi sotto una luce differente e dire: 'Cosa ne faremo di questo?', 'Oh, ai fan piacerebbe davvero molto'. Perché?, Be', perché ci sembra azzeccato".

Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special uscirà il 14 febbraio 2023 ed è già disponibile in un preordine su Amazon. Intanto, ecco la recensione su Spider-Man: No Way Home.