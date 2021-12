Spider-Man: No Way Home, in arrivo il terzo trailer ufficiale! Ci saranno voi sapete chi?

Il secondo trailer di Spiderman No Way Home ha mostrato il ritorno di Green Goblin e tantissimi altri dettagli succosi estrapolati dal prossimo film MCU, ma presto verrà soppiantato da un nuovo trailer ufficiale in arrivo nei prossimi giorni.

Un nuovo report dal British Board of Film Classification rivela che un prossimo trailer di Spider-Man: No Way Home è previsto per il prossimo mercoledì 15 dicembre. Sfortunatamente, non c'è ancora un orario specifico indicato nel post, ma viene svelato che il nuovo filmato promozionale durerà circa due minuti.

Si tratta di una mossa di marketing sorprendente da parte di Marvel Studios e Sony, soprattutto dal momento che Spider-Man: No Way Home uscirà in alcuni territori internazionali - tra cui l'Italia e lo stesso Regno Unito - proprio il 15 dicembre. Ma la campagna promozionale per questo film è stata tutto fuorché canonica, e dopo il record assoluto di prevendite per Spiderman No Way Home un nuovo filmato promozionale non farà che aumentare la curiosità dei fan.

Tra l'altro, va notato che il tappeto rosso di Spider-Man: No Way Home si terrà il 13 dicembre a Los Angeles: e i fan hanno già teorizzato in rete che, qualora Andrew Garfield e Tobey Maguire dovessero presenziare all'evento, allora il nuovo trailer previsto per il 15 dicembre potrebbe svelare il loro coinvolgimento in via ufficiale. Come al solito per tutto ciò che riguarda il MCU, vale la regola del 'chi vivrà vedrà'.

Ma intanto diteci: avete già acquistato un biglietto per vedere il film al cinema? Fatecelo sapere nei commenti.