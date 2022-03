Spider-Man: No Way Home arriva su Sky: quando e come vederlo se siete abbonati

Dopo aver perso l Oscar dei fan contro Army of the Dead, Spider-Man: No Way Home continuerà a conquistare il pubblico su Sky: il film del Marvel Cinematic Universe, infatti, farà parte della nuova iniziativa 'Sky porta il cinema a casa tua', che includerà l'arrivo di tantissimi nuovi titoli.

La nuova campagna di Sky, la cui programmazione inizierà da domani venerdì 1° aprile (ma non è uno scherzo) permetterà agli abbonati di godere di oltre 200 prime visioni all’anno con Sky Cinema, con la possibilità di scegliere anche i film di Sky Primafila e - grazie a Sky Q – di accedere facilmente alle principali app in streaming, come Netflix e Disney+. Tutto in un unico posto, con una fruizione semplice e intuitiva.

Si parte con Spider-Man: No Way Home, disponibile dall’8 aprile su Sky Primafila, per arrivare anche a West Side Story, rivisitazione dell'amato musical tra amori e rivalità nella New York del 1957 firmato da Steven Spielberg e fresco della vittoria agli Oscar con il premio per la migliore attrice non protagonista ad Adriana DeBose, che è già disponibile su Disney+; inoltre, dal 16 maggio arriverà su Sky Cinema Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, terzo capitolo della saga cult con un team di giovani star affiancate dai veterani Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver.

Tra gli altri titoli presto in arrivo anche Freaks Out, Venom: La furia di Carnage e Diabolik, che saranno disponibili rispettivamente dal 4 aprile, 16 aprile e 2 maggio.

Nel frattempo vi ricordiamo che da oggi al cinema arriva Morbius, nuovo spin-off della saga cinematografica di Spider-Man.