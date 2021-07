Spider-Man: No Way Home, arriva il multiverso nel nuovo poster di BossLogic

Ormai non sappiamo più in che modo smaltire l'hype che ci attanaglia in visa di Spider-Man: No Way Home: il film con Tom Holland rappresenterà un passaggio fondamentale per il Marvel Cinematic Universe (in particolare dopo Loki), ma gli Studios continuano a prendersela comoda con trailer e materiale di sorta. Fortuna che ci sono le fan-art.

Fan-art che, si sa, vuol dire BossLogic: il celebre digital artist non manca mai di presentarci nuove opere ispirate ai film Marvel in uscita e, dopo averci deliziato qualche giorno fa con un nuovo poster a tema Spider-Man: No Way Home, è tornato all'attacco in queste ore con una locandina che sembra presagire l'arrivo del multiverso annunciato dal finale di Loki.

Nel nuovo poster vediamo infatti la comparsa di quello che ha tutta l'aria di essere una sorta di varco inter-dimensionale, con il nostro Peter Parker lì ad assistere impotente all'incontrollabile ramificazione della sua linea temporale.

Insomma, ancora una volta BossLogic coglie nel segno e si concentra sull'aspetto probabilmente più significativo del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, dando ai fan quello che ancora gli Studios non sembrano intenzionati a regalarci con un trailer che tarda ad arrivare. A tal proposito, i Funko Pop! di Spider-Man: No Way Home sono già disponibili: basteranno a ingannare l'attesa?