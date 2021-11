Spider-Man: No Way Home arriva in Italia il 15 dicembre: l'annuncio nel nuovo poster!

Lo attendiamo come si attende un film che potrebbe (anzi, quasi certamente avrà) delle enormi ripercussioni sul futuro di uno dei franchise più seguiti di sempre, e lo attendiamo ormai da tanto tempo: Spider-Man: No Way Home si avvicina sempre di più e, da qualche minuto, per noi fan italiani è ancora più vicino del previsto.

Mentre Kirsten Dunst fa marcia indietro sulla sua partecipazione al nuovo film del Marvel Cinematic Universe, infatti, un nuovo poster ufficiale arriva non solo ad anticipare l'uscita dell'attesissimo secondo trailer previsto per la notte tra martedì e mercoledì, ma anche a segnalarci un'interessante novità relativa alla data d'uscita italiana.

Prevista fino a poco fa per il prossimo 16 dicembre, la data della release di Spider-Man: No Way Home nelle sale cinematografiche italiane è stata, stando a quanto leggiamo nel poster di cui sopra, anticipata di un giorno: per poter finalmente godere delle nuove avventure di Peter Parker in compagnia di Doctor Strange, dunque, i fan italiani dovranno attendere il prossimo 15 dicembre, giorno in cui finalmente capiremo gli sviluppi di questo neonato multiverso.

Meglio aggiornare il conto alla rovescia, dunque: un mese passa in fretta e il traguardo è ormai vicino! Trailer e poster a parte, comunque, Vincent D'Onofrio ha parlato della possibilità di vedere Kingpin in Spider Man.