Spider-Man No Way Home arriva in home-video: il post della Sony è epico!

La Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita delle edizioni home-video di Spider-Man: No Way Home, e lo ha fatto utilizzando Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire per ricreare un celebre meme della saga.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, nel post i tre attori di Spider-Man: No Way Home sono in posa per ricreare il celebre meme della serie animata di Spider-Man, utilizzato anche nella scena post credit del film animato vincitore del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo: al di là di questo, comunque, la notizia è che il nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto da Jon Watts sarà disponibile per l'acquisto o il noleggio digitale a partire dal 22 marzo, mentre arriverà in edizione fisica blu-ray e 4K UHD dal 12 aprile.

Al momento non sono stati divulgati dettagli su eventuali contenuti aggiuntivi, né sono state diffuse le immagini dell'edizione fisica per il mercato home-video: qualche tempo fa, avevamo fantasticato su una edizione bluray di Spiderman No Way Home dalla cover più spoiler rispetto ai poster cinematografici, con un'immagine che celebrasse tutti e tre gli Spider-Man. Il post ufficiale della Sony sembrerebbe giocare a carte scoperte, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni.

Siete contenti di questa notizia? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti, ecco cosa significa il nuovo costume di Spiderman in vista dei sequel.