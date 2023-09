Spider-Man: No Way Home arriva gratis su Prime Video: scoprite la data d'uscita

In attesa di saperne di più sul prossimo film della saga con Tom Holland e Zendaya Spider-Man 4, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ci ha comunicato che molto presto l'acclamato Spider-Man: No Way Home sarà disponibile per tutti gli abbonati.

La data d'uscita di Spider-Man: No Way Home su Prime Video è fissata al prossimo 15 ottobre, quando il film Marvel Studios diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield sarà reso disponibile sulla piattaforma per tutti gli abbonati, senza costi aggiuntivi.

Uscito nel dicembre 2021, Spider-Man: No Way Home è diventato uno dei film di maggior successo di tutti i tempi, e con un incasso totale di 1,9 miliardi di dollari in tutto il mondo è attualmente al settimo posto nella classifica dei migliori incassi di sempre, dietro solo ai sei film capaci di superare i due miliardi di dollari al botteghino ovvero Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: La via dell'acqua, Titanic, Star Wars: Il risveglio della Forza e Avengers: Infinity War. Il film è anche il capitolo live-action del franchise di Spider-Man con i voti più alti di sempre su Rotten Tomatoes, con una percentuale di gradimento da parte della critica specializzata fissa al 93%, la stessa dell'acclamato Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Ricordiamo che Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire sono tutti attesi per il maxi evento Avengers: Secret Wars, il capitolo finale della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe. Inoltre, i Marvel Studios stanno lavorando anche ad una nuova trilogia di Spider-Man con Tom Holland, che sarà visto anche nel prossimo film crossover del franchise Avengers: The Kang Dynasty.