Spider-Man: No Way Home è approdato su Netflix: pronti per il rewatch?

Dopo l'annuncio dell'arrivo dei film di Spider-Man su Sky Cinema da Sabato 9 a Domenica 24 Luglio, arriva una nuova notizia per i fan del personaggio: No Way Home è ora disponibile su Netflix!

Ad annunciarlo è stata la stessa pagina della piattaforma su Twitter, dopo che la notizia era stata anticipata qualche settimana fa. Questo approdo su Netflix segna a tutti gli effetti l'esordio della pellicola su una piattaforma streaming, ovviamene non legato alla precedente uscita in digitale. Il film campione d'incassi non ha terminato la sua corsa in ogni caso, perché a Settembre No Way Home dovrebbe tornare al cinema con un nuovo montaggio, che includerà delle aggiunte al materiale che abbiamo visto.

Mentre tutti si aspettavano, o almeno speravano, di vedere ogni film di Spider-Man su Disney+ insieme alle pellicole della Marvel, la Sony ancora una volta prende accordi con altri streamer. E No Way Home non è di certo l'unico film del supereroe interpretato da Tom Holland ad arrivare su Netflix, perché è già presente anche Homecoming.

E voi, cosa ne pensate della scelta della Sony? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto potete andare su Netflix e rivedere la pellicola con Tom Holland, disponibile da ieri 15 Luglio 2022 sulla piattaforma. Cosa aspettate?