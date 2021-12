Spider-Man: No Way Home, nella nuova anteprima un clamoroso easter-egg su Avvoltoio

In una nuova clip in anteprima per Spider-Man: No Way Home apparsa sulle reti televisive americane e riproposta anche su YouTube, i fan hanno individuato un rapidissimo e clamoroso easter-egg dedicato a Avvoltoio, il villain interpretato da Michael Keaton in Homecoming e Morbius.

La clip, che trovate in basso e che mostra la fatidica lotta tra Spider-Man e Doctor Strange già anticipata nel trailer di Spiderman No Way Home, mostra brevemente un'edicola piena di riviste sulle cui prime pagine è 'venduta' in bella mostra l'identità di Peter Parker. Guardando con maggior attenzione, nel dettaglio che vi forniamo nel fermo immagine in calce tra queste riviste c'è un numero speciale della rivista People che mostra da Liz Allan, personaggio apparso in Spider-Man: Homecoming e interpretato da Laura Harrier. Liz, figlia di Adrian Toomes alias Avvoltoio, su People dichiara che "Lui è un bugiardo", riferendosi a Peter.

La frase, secondo i fan che ne stanno discutendo sui social, non solo rivela che l'ex cotta di Peter oggi ha una visione tutt'altro che positiva della loro frequentazione, ma solleva anche nuove domande su cosa stia architettando attualmente il padre di Liz, Avvoltoio.

Come sappiamo Michael Keaton tornerà in Morbius nel ruolo di Adrian Toomes: l'ultima volta il villain era stato visto in prigione nella scena post-credit di Homecoming, per poi rispuntare libero come l'aria nel trailer di Morbius. Come proseguirà la storia del personaggio? Rivedremo Liz Allan nel futuro del MCU? Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Spider-Man: No Way Home è attualmente in programmazione nei cinema italiani.