Spider-Man: No Way Home: Andrew Garfield vuole fare altri Spider-Man con Holland e Maguire

In questi giorni si sta facendo un gran parlare di Andrew Garfield, per il ritorno nei panni dell'uomo ragno in Spider-Man: No Way Home, per la recente vittoria del Golden Globe per Tick, Tick... Boom! e anche per i prossimi progetti dell'attore. Prima di proseguire con la lettura, vi avvisiamo che seguiranno possibili spoiler riguardanti Spider-Man: No Way Home.

A tal riguardo, in una recente intervista Garfield ha parlato anche del suo futuro, rivelando il desiderio di tornare a interpretare Spider-Man al fianco dei compagni di set di No Way Home, Tom Holland e Tobey Maguire. Segue la dichiarazione completa di Garfield in tal merito: "Adorerei tornare a lavorare con Tobey e Tom. Credo che quella dinamica del "trio di fratelli" sia molto... non so, intrigante".

Inoltre, l'attore ha anche da poco partecipato al famoso podcast Happy Sad Confused, a cui recentemente è anche intervenuto Ralph Fiennes riguardo Spectre, M e Blofeld. Comunque, in questa sede Garfield, interrogato sulla possibilità di tornare a interpretare Spider-Man, ha tenuto a precisare di essere pienamente soddisfatto della sua esperienza come Spider-Man al momento. Infatti, l'entusiasmo per il suo ritorno in Spider-Man: No Way Home aveva portato i fan Marvel a speculare riguardo un'ipotetica partecipazione di Andrew Garfield in Venom 3 e sul suo ritorno in un eventuale Spider-Man 3.

Qui di seguito potete leggere nel dettaglio le parole di Garfield riguardo il suo rapporto con Spider-Man e il fandom: "Onestamente, sono davvero felice, soddisfatto e grato di essere parte di No Way Home. È difficile volere di più adesso. Adesso, sto solo cercando di godermi questo momento con i fan, con il pubblico e semplicemente dire "Grazie". Sì, sono solo grato per l'accoglienza del pubblico".

Voi cosa ne pensate? Sperate o credete possibile un ritorno di Andrew Garfield nei panni di Spider-Man? Fatecelo sapere nei commenti. Rimanendo in tema, vi consigliamo anche di dare una letta al nostro articolo sul perché Andrew Garfield sia il migliore Spider-Man.