Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield voleva un Peter 'tormentato dal passato'

Ormai la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home non è più un segreto, ma come si sono evoluti i personaggi dei precedenti film in questi anni? Come li abbiamo ritrovati nella pellicola con Tom Holland?

Prima di tutto, ci tengono a precisare gli sceneggiatori di Spiderman No Way Home, Tobey Maguire e Andrew Garfield hanno partecipato attivamente alla costruzione dei loro personaggi nel film: "Avevano delle idee in merito, e ci è stato molto utile, perché nessuno conosce meglio i personaggi di chi li ha portati per anni sullo schermo. Ciò che pensa l'attore è sempre un input di grande valore, ci ha decisamente aiutato a dare forma al tutto" ha infatti rivelato Sommers ai microfoni di THR.

"Il loro aiuto è stato cruciale nell'accompagnare Tom in questo viaggio che lo ha portato a diventare ciò che è adesso. Molto di quello che avete visto è derivato da delle idee di Andrew e Tobey su come i loro personaggi potessero contribuire alla storia" ribadisce McKenna.

E se Tobey voleva che venisse detto poco sul suo Spider-Man e su ciò che il suo Peter avesse fatto fino a quel momento, Andrew voleva che il suo personaggio fosse ancora preda del passato.

"Andrew amava davvero l'idea che il suo Peter fosse tormentato da quanto accaduto in The Amazing Spider-Man 2, e di come ciò potesse portarlo da Tom. 'Possiamo empatizzare con te, sappiamo cosa stai passando. Se c'è qualcuno al mondo che lo sa, siamo noi' era questo il messaggio, ma anche 'Noi possiamo essere dei fari per te, delle luci da seguire'" spiega McKenna, richiamando alla mente il ragionamento dietro la struttura dei personaggi "Ci siamo chiesti 'A che punto sono adesso le loro vite?'. Andrew, l'ultima volta che lo avevamo visto è stato quando è morta Gwen, e questo evento deve averlo portato a intraprendere un percorso pieno di oscurità"

"Tobey, lui ha già attraversato e superato quell'oscurità, mentre Andrew era ancora lì nel suo mezzo. Non doveva essere una cosa tipo 'Due incredibili cavalieri Jedi accorrono per aiutare a far fuori i cattivi'. Stanno passando anche loro quello che stanno passando" conclude.



