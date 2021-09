Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield e Tom Holland su un tetto nella nuova foto leak?

Pochi giorni dopo i leak su Green Goblin e I Sinistri Sei, Spider-Man: No Way Home viene colpite da una nuova fughe di notizie che, apparentemente, avrebbe svelato una nuova immagine con Tom Holland e Andrew Garfield.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'immagine mostra due figure in piedi sul cornicione di una palazzo: la più vicina sembrerebbe essere proprio il Peter Parker di Tom Holland, mentre il profilo sullo sfondo corrisponderebbe a quello del Peter Parker di Andrew Garfield. Le diverse acconciature dei due attori aiutano a identificare, ma ovviamente i dubbi rimangono: la foto è bollata come 'proprietà della Sony Pictures', e potrebbe venire rimossa da un momento all'altro, anche se effettivamente è impossibile identificare chiaramente i due attori e la qualità della foto non aiuta in tal senso.

Nel frattempo, inutile dirlo, su Twitter i fan di Spider-Man sono decisamente in delirio, e anche se la foto è ben lontana dal rappresentare la prova definitiva del ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire, l'entusiasmo per questa possibilità di certo non accenna a placarsi. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà in Italia il 17 dicembre prossimo. Per altri approfondimenti, scoprite quanti anni avrà il Peter Parker di Tobey Maguire in No Way Home. O avrebbe, ovviamente.