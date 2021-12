Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield su Tom Holland: "Un ragazzo fantastico"

A una settimana dal debutto al cinema di Spider-Man: No way Home, i fan continuano a cercare indizi sul ritorno di Tobey Maguire e di Andrew Garfield. In attesa di novità, potete dare un'occhiata alle dichiarazioni di quest'ultimo in un video apparso sulla pagina YouTube di Wired.

Si tratta di un format in cui l'ospite di turno risponde alle domande su di lui più ricercate su Google. Trattandosi di Andrew Garfield, specialmente in questa lunga "vigilia" che coinvolge i fan del Marvel Cinematic Universe, molte domande sono su Spider-Man, e non poteva essere altrimenti. Una in particolare riguardava l'opinione dell'attore sul collega Tom Holland, suo successore nel ruolo di Peter Parker.

"Mi piace molto" dice Andrew Garfield nel video, disponibile anche all'interno della notizia. "Penso che sia una persona fantastica. L'ho incontrato una volta ai BAFTA, abbiamo fatto una bella chiacchierata. È un ragazzo di Kingston, siamo praticamente vicini di casa. Viene dal Surrey. Come attore, penso che sia assolutamente strepitoso. Sono davvero grato che ci sia lui dentro quel costume. Adoro quei film, credo abbiano fatto un lavoro straordinario."

Hanno fatto discutere, nei giorni scorsi, le dichiarazioni sul futuro di Tom Holland come Spider-Man, mentre sul chiacchieratissimo cameo in Spider-Man: No Way Home Andrew Garfield ha recentemente dichiarato a Variety: "Capisco perché la gente sta impazzendo, anch'io sono un fan. [...] Ma è importante per me mettere agli atti che non si tratta di qualcosa in cui sono consapevole di essere coinvolto. Ma questo non basterà a convincere nessuno che io non sappia cosa succederà."