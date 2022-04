Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield e Tobey Maguire vogliono recitare ancora insieme

Non siete stati gli unici ad amare Andrew Garfield e Tobey Maguire sul medesimo schermo in Spider-Man: No Way Home: gli stessi attori sembrano essere diventati grandi amici, e si sono detti propensi per una nuova collaborazione.

Peter 2 e Peter 3 ancora insieme? Andrew Garfield ci spera, almeno stando a quanto raccontato ai microfoni di Entertainment Tonight.

Dopo che Andrew Garfield e Tobey Maguire sono stati paparazzati insieme per la seconda volta ormai, in occasione di uno screening del film Everything Everywhere All at Once (la prima fu invece quando Garfield e Maguire andarono a vedere No Way Home intrufolandosi a una proiezione con il pubblico) l'intervistatrice non ha infatti potuto esimersi dal chiedere se in futuro potesse esserci una nuova collaborazione tra i due...

"Mi piacerebbe tantissimo lavorare ancora con Tobey. Lui è un attore così bravo, ed è un grande amico, e gli voglio un sacco bene. Adoro passare il tempo con lui" è stata la risposta di Garfield "Siamo andati insieme alla proiezione di questo incredibile film, Everything Everywhere All at Once con la fantastica Michelle Yeoh, una creazione davvero geniale diretta da questi incredibili registi, Dan Kwan e Daniel Scheinert, e tutti lo vedranno e lo ameranno come è successo a noi. Ma sì, vorrei davvero realizzare qualcos'altro con Tobey Maguire".

E sembra che anche "Peter 2" condivida gli stessi sentimenti, dato che di recente lo stesso Maguire aveva parlato dell'esperienza di No Way Home e di come sia stato grandioso lavorare al fianco di Tom Holland e Andrew Garfield: "Sono un grande fan di Tom, di quei film e di Andrew. Quindi è stato decisamente interessante. Ma mi stavo anche chiedendo 'Cosa faremo adesso?' Ed è stato un po' misterioso... Ma ho apprezzato tanto quest'esperienza che abbiamo condiviso. E in gran parte è stato per la possibilità di lavorare tutti insieme e rivisitare quella parte della mia storia, e poterla rivivere adesso assieme a tutti".