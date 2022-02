Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield: 'Sono troppo vecchio per questo ruolo'

Andrew Garfield vorrebbe un terzo film di The Amazing Spider-Man, ma ammette anche di essere un po' troppo in là con l'età per vestire nuovamente i panni dell'Uomo Ragno, o almeno, è ciò che che pensava quando gli hanno chiesto di tornare in Spider-Man: No Way Home.

Andrew Garfield l'aveva definita un'idea stupida, ma la verità è che il suo ritorno in Spider-Man: No Way ha fatto contenti tutti, fan in primis, e non sarebbe potuto andare meglio di così.

"Era una cosa stupida da fare, e davvero spaventosa da tentare adesso.... Specialmente con quel costume. Un uomo di 38 anni non dovrebbe indossare un costume di spandex!" ha raccontato ai microfoni del Graham Norton Show l'attore candidato all'Oscar "Sono davvero troppo vecchio per interpretare Spider-Man, ma loro me l'hanno chiesto comunque, ed è stata una cosa molto dolce".

Ma come dire di no a una simile proposta? E poi, anche Tobey aveva detto di sì... "Avevo messo da parte l'idea di poter tornare a interpretare quel ruolo. E Tom Holland è semplicemente il migliore, e sono tornato a essere un grande fan di Spidey con lui. Ma poi mi hanno chiesto di farlo, e Tobey aveva detto di sì. E allora ho detto 'Beh, se Tobey lo fa, allora devo farlo assolutamente anche io!"

"Se non altro non eri il più vecchio sul set..." osserva Norton, e Garfield concorda "Esatto! E Tobey era il mio Spider-Man. Quando frequentavo ancora la scuola di recitazione provavo le sue battute davanti allo specchio! E il mio amico Terry mi diceva 'Non sarai mai Spider-Man, Andrew!'. E invece eccoci qui".

E voi, vorreste vedere un altro film di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield? O credete che sia "troppo vecchio"? Fateci sapere nei commenti.