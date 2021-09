Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield: 'So cosa succederà e deluderà un po' di fan'

I fan Marvel sarebbero disposti a tutto, in questo momento, pur di ricevere qualche anticipazione su ciò che vedremo in Spider-Man: No Way Home: anticipazioni che sembrano essere in possesso di qualcuno che giura dalla notte dei tempi di non essere in alcun modo parte integrante del progetto, vale a dire Andrew Garfield.

Garfield si è recentemente detto favorevole a uno spin-off sui Sinistri 6, ma ha poi voluto aggiungere di essere a conoscenza di ciò che accadrà nel film con Tom Holland e Zendaya, precisando che si tratterà di qualcosa che con ogni probabilità deluderà gran parte degli spettatori.

"È eccitante il sapere che la gente sia così ossessionata, e lo sarei anch'io se fossi, sai, là fuori senza sapere nulla. Ma io so cosa succederà ed ho paura che sarà davvero deludente per un po' di fan. Ma cosa posso farci io? Devo lasciare che la gente resti delusa. Devo lasciare che la gente provi certe sensazioni. Non posso controllare le esperienze altrui. Quindi sta a loro decidere se crearsi delle aspettative" sono state le parole del protagonista di The Amazing Spider-Man.

Verità o furbissima trollata? Lo scopriremo solo il prossimo dicembre! Nei giorni scorsi, intanto, Andrew Garfield ha commentato le foto leak con Tobey Maguire.