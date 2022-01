Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield: 'Peter ha superato il suo peggior trauma'

Dopo tanta attesa Spider-Man: No Way Home ha dato ai fan esattamente ciò che volevano, a partire dai grandi (e praticamente annunciati) ritorni: l'entrata in scena dei Peter Parker di Andrew Garfield e Tobey Maguire ha raccolto applausi nei cinema di tutto il mondo, ma la loro funzione nel film non si è fermata ad una breve comparsa.

Mentre Sebastian Stan confessa di non aver visto Spider-Man: No Way Home, dunque, Andrew Garfield ha affrontato proprio il discorso relativo all'importanza di alcune scene del suo Peter, in particolare quella in cui vediamo il nostro eroe salvare la vita ad MJ in una scena identica a quella in cui Gwen Stacy perse la vita in The Amazing Spider-Man 2.

"Io e Tobey abbiamo girato per circa 2 settimane, credo siamo riusciti a portare a casa qualcosa che non fosse solo il farci vedere per un saluto e via. Il mio Spider-Man ha potuto salvare la storia d'amore del suo fratello più piccolo, in un certo senso. Ed ha potuto superare il più grande trauma della sua vita evitandolo al suo fratello minore" sono state le parole dell'attore.

Qui, intanto, trovate una splendida foto dell'ultimo giorno di riprese di No Way Home.