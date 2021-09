Spider-Man: No Way Home: Andrew Garfield nega di essere nel film, ma spunta un video

Ma Andrew Garfield è o non è in Spider-Man: No Way Home? L'attore dei film di Marc Webb continua a negare la sua "presenza consapevole" nella pellicola, eppure sul web iniziano a spuntare dei video...

Spider-Man: No Way Home spalancherà le porte Multiverso nei film del MCU, e dopo un primo trailer che ha battuto ogni record di visualizzazioni, tutti hanno pensato che fosse solo questione di tempo prima di vedere Andrew Garfield e Tobey Maguire. Ma gli attori continuano a negare un loro coinvolgimento, e finora non avevamo avuto prove schiaccianti sulla loro presenza sul set del film.

Adesso però dei nuovi video hanno fatto la loro comparsa sui social, e gli utenti del web stanno discutendo sulla loro autenticità...

In particolare, quello che trovate in calce alla notizia avrebbe come protagonista lo Spider-Man di Andrew Garfield, e c'è chi sostiene che in quel frangente si stia rivolgendo al Peter Parker/Spider-Man di Tobey Maguire.

Nei commenti al post potete vedere le varie discussioni, con chi cerca di capire se si tratta di un deepfake o di un riciclo dai film precedenti, chi prova a leggere il labiale del video (Garfield sembra dire "So what if I'm not"), e chi nota l'ironia dell'uscita del video a così breve distanza dall'articolo di Variety in cui Garfield ribadisce ancora una volta che "È importante che io dica pubblicamente che [Spider-Man: No Way Home] non è un progetto nel quale sono consapevole di essere coinvolto. So che che non sarò in grado di convincervi che non so cosa stia accadendo. Non importa quello che dico, sono comunque fregato. Quindi sarà o davvero deludente per il pubblico [scoprire cosa accadrà], o davvero entusiasmante".

Beh, come dargli torto...

E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Spider-Man: No Way Home arriverà a Natale al cinema.