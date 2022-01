Spider-Man: No Way Home: Andrew Garfield ha indossato il suo costume originale per il film

Andrew Garfield, dopo aver rivelato di aver mentito anche a Emma Stone riguardo la sua partecipazione in Spider-Man: No Way Home, è tornato a parlare della lavorazione del film al celebre podcast Happy Sad Confused. In particolare, ha confermato che il costume che indossa in No Way Home è lo stesso utilizzato per The Amazing Spider-Man.

Ricordiamo che erano passati diversi anni dall'ultima volta che aveva indossato quel costume, ovvero dalle riprese di The Amazing Spider-Man 2 - Il Potere di Electro, uscito nel lontano 2014. Così, dopo aver vestito nuovamente il suo costume originale dopo circa sette anni, Garfield ha rivelato che la sua prima reazione è stata: "Oh sì! Mi va ancora bene". Successivamente, ha però tenuto a precisare che si è dovuto allenare duramente per riprendere il suo vecchio ruolo al meglio. Qui di seguito potete leggere la sua dichiarazione nel dettaglio in tal merito: "Mi sono dovuto rimettere in forma. Ho dovuto lavorarci parecchio con il mio allenatore. Ero molto nervoso, davvero nervoso. Pensavo: "Nessuno vuole vedere un tizio grasso e vecchio in un costume di Spider-Man". Rimanendo in tema, vi consigliamo anche di dare una letta al commento del reparto vfx sul costume di Tom Holland in No Way Home.

Infine, invitiamo tutti i fan dell'uomo ragno a non perdersi la nostra live con i tre doppiatori di Peter Parker, in onda domani 25 gennaio dalle ore 20.00 sul canale Twitch di Everyeye.